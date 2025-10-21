Аэропорт российского курорта взял паузу в работе Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Геленджика временно перестал принимать и выпускать воздушные суда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Соответствующие изменения носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности, отметил он.

Аэропорт Геленджик (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.

До этого стало известно, что за девять дней с момента возобновления работы международный аэропорт Краснодара обслужил свыше 10 тыс. пассажиров. Ежедневно авиационное расписание пополняется новыми рейсами и направлениями.