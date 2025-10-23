Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:09

Обломки дрона повредили объект энергетики в российском регионе

Объект энергетики в Нижегородской области поврежден обломками БПЛА

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Энергетический объект в Нижегородской области получил незначительные повреждения от обломков беспилотного летательного аппарата при отражении атаки, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, перебоев в энергоснабжении не допущено.

Ночью на территории Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, в результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения, — написал руководитель.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в селе Новые Юрковичи. В результате этого нападения погибла женщина, находившаяся за рулем транспортного средства.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил об усилении угрозы для российских городов в связи с применением Вооруженными силами Украины дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, опасность возрастает для объектов критической инфраструктуры и жилых районов.

Нижегородская область
БПЛА
обломки
СВО
