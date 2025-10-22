Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:12

В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России

Адмирал Цимлянский: дальнобойные БПЛА ВСУ усиливают угрозу для городов РФ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Применение Вооруженными силами Украины дальнобойных БПЛА усиливает угрозу для городов России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления ведомства вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, в частности, это касается объектов критической инфраструктуры и жилых массивов, передает Минобороны РФ.

В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов, — сказал Цимлянский.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские военнослужащие нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. Он уточнил, что 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы.

До этого сообщалось, что в аэропорту Сочи из-за угрозы атак украинских беспилотников задержали и отменили 87 рейсов. Полностью отменили 45 рейсов, вылет еще около четырех десятков самолетов был задержан. Всего за ночь над Краснодарским краем сбили 11 летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, 62 — над всей акваторией Черного моря.

