06 октября 2025 в 09:11

В аэропорту в Сочи задержали или отменили 87 рейсов

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В аэропорту в Сочи из-за угрозы атак украинских беспилотников задержали и отменили 87 рейсов, сообщает Telegram-канал SHOT. Полностью отменили 45 рейсов, вылет еще около четырех десятков самолетов был задержан.

Ночью над Сочи и Туапсе работали системы ПВО и звучали взрывы. В аэропорту из-за атаки дронов ввели план «Ковер». Всего за ночь над Краснодарским краем сбили 11 летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 62 — над всей акваторией Черного моря.

Атаке также подверглась Нижегородская область. Один человек был ранен в результате падения обломков беспилотника. Губернатор региона Глеб Никитин уточнил, что дроны также спровоцировали несколько пожаров на территории жилого района с частной застройкой, экстренные службы оперативно отреагировали на инцидент и полностью ликвидировали все очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что всего в ночь на 6 октября атакам БПЛА подверглись 15 регионов России. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 251 дрон противника. Большая часть из них была сбита в Курской и Белгородской областях.

Сочи
аэропорты
беспилотники
самолеты
