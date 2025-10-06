Губернатор раскрыл детали атаки ВСУ на Нижегородскую область Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области

Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, также на территории жилого района с частной застройкой произошло несколько возгораний, экстренные службы оперативно отреагировали на инцидент и полностью ликвидировали все очаги возгорания.

По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за инцидента никто не пострадал. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в трех районах, уточнил губернатор.

По информации Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский беспилотник. В ведомстве указали, что больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.