ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 БПЛА за сутки

ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 120 беспилотников и выпустили свыше 15 боеприпасов, сообщили в региональном оперштабе. Так, 19 дронов заметили в Валуйском муниципальном округе, 12 из них удалось уничтожить. В селе Кукуевка в результате атаки на легковой автомобиль погиб один мужчина, ранения получили еще двое.

По Белгородскому району ВСУ выпустили 20 БПЛА. В результате в поселке Октябрьский повреждения получили 11 квартир и частный дом, уточнили в оперштабе. В Борисовском районе от сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал объект инфраструктуры.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили девять беспилотников. Населенные пункты Грайворонского округа ВСУ атаковали с помощью 27 БПЛА и выпустили 20 боеприпасов, ранены трое мужчин и девятилетний ребенок, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации Минобороны, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито именно над Белгородской областью.