23 октября 2025 в 23:27

Боец самообороны пострадал при ударе дронов ВСУ под Белгородом

Гладков: боец самообороны ранен при ударе дронов ВСУ по Малиновке под Белгородом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В результате массированных атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Белгородской области серьезно пострадал боец самообороны, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Удары привели к многочисленным разрушения, добавил политик.

В поселке Малиновка Белгородского района в результате атаки дрона тяжело ранен боец самообороны,говорится в сообщении.

Мужчина был доставлен в больницу со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки. Кроме этого, удары беспилотников по Белгороду повредили частный дом и 13 автомобилей.

Разрушения жилого фонда, коммерческих зданий и транспорта затронули Белгородский, Шебекинский, Грайворонский, Валуйский, Борисовский и Волоконовский районы, проинформировал Гладков. В ряде населенных пунктов аварийные бригады приступили к ликвидации последствий атак. Однако в некоторых местах, как в хуторе Леоновка, для начала работ требуется согласование с Министерством обороны.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке украинских беспилотников на село Кукуевка в Белгородской области. Удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю. Кроме того, ранения получили еще двое мужчин. У одного пострадавшего диагностированы баротравма и осколочное ранение руки.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
ВСУ
дроны
