Очевидцы рассказали о взрывах в Ростовской области

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Ростовской сообщил о серии взрывов, прогремевших в Таганроге, Каменск-Шахтинском и в Чертковском районе. По предварительным данным канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало. Местные власти ничего о происходящем не сообщали.

Очевидцы рассказали SHOT, что видели и слышали примерно пять — семь взрывов над городами в регионе. Канал со слов местных жителей информировал о ярких вспышках в небе, гуле моторов беспилотников и сработавшей от громких звуков сигнализации машин.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области (56).

Позже стало известно, что обломки украинского дрона, уничтоженного в небе над Московской областью, попали в автобус № 402, который в тот момент перевозил пассажиров. Транспортное средство осуществляло рейс по маршруту Малинино — Большое Алексеевское — станция метро «Котельники». Оно получило незначительные повреждения. В результате инцидента никто из людей не пострадал.