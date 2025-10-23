Обломки дрона ВСУ попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

Обломки беспилотного летательного аппарата, уничтоженного в небе над Московской областью, попали в автобус № 402, который в тот момент перевозил пассажиров, пишет MSK1.RU со ссылкой на Мострансавто. Транспортное средство осуществлял рейс по маршруту Малинино — Большое Алексеевское — станция метро «Котельники».

Транспортное средство получило незначительные повреждения. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Все пассажиры были пересажены на другой автобус. Они благополучно добрались до конечных пунктов назначения.

До этого в воздушном пространстве Кингисеппского района Ленинградской области зафиксирована угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространил губернатор региона Александр Дрозденко. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее поступила информация о разрушении стены жилого дома на Западном шоссе в Батайске, причиной которого стало падение обломков украинского беспилотника. В результате инцидента жертвы и пострадавшие среди жильцов не зарегистрированы. Из поврежденного строения было эвакуировано 20 человек. На место происшествия оперативно прибыл исполняющий обязанности главы городской администрации для координации аварийно-восстановительных работ.