Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 17:45

Обломки дрона ВСУ попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

В Подмосковье обломки БПЛА повредили автобус с пассажирами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обломки беспилотного летательного аппарата, уничтоженного в небе над Московской областью, попали в автобус № 402, который в тот момент перевозил пассажиров, пишет MSK1.RU со ссылкой на Мострансавто. Транспортное средство осуществлял рейс по маршруту Малинино — Большое Алексеевское — станция метро «Котельники».

Транспортное средство получило незначительные повреждения. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Все пассажиры были пересажены на другой автобус. Они благополучно добрались до конечных пунктов назначения.

До этого в воздушном пространстве Кингисеппского района Ленинградской области зафиксирована угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространил губернатор региона Александр Дрозденко. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее поступила информация о разрушении стены жилого дома на Западном шоссе в Батайске, причиной которого стало падение обломков украинского беспилотника. В результате инцидента жертвы и пострадавшие среди жильцов не зарегистрированы. Из поврежденного строения было эвакуировано 20 человек. На место происшествия оперативно прибыл исполняющий обязанности главы городской администрации для координации аварийно-восстановительных работ.

БПЛА
дроны
обломки
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Россия не примет участия в Паралимпийских играх 2026 года
Путин поддержал переизбрание Шойгу на одну должность
Дворкович отреагировал на желание Крамника подать в суд на FIDE
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.