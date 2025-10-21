Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:07

Над Ленобластью нависла угроза из-за БПЛА

В Ленобласти была объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В воздушном пространстве Кингисеппского района Ленинградской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что эта ситуация может отразиться на работе мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Кингисеппского района. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — отметил руководитель.

Ранее стало известно, что обрушение стены жилого дома на Западном шоссе в Батайске произошло из-за падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших среди жильцов не зафиксировано. Из поврежденного здания было эвакуировано 20 человек, и в настоящее время решается вопрос их временного размещения. На место происшествия немедленно прибыл исполняющий обязанности главы администрации города для координации работ.

До этого в Ульяновской области была предотвращена попытка атаки ВСУ на электроподстанцию в поселке Вешкайма. В результате инцидента никто не пострадал, а подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется в штатном режиме. На месте происшествия работают сотрудники специальных служб, а режим беспилотной опасности на территории области уже отменен.

БПЛА
регионы
Ленобласть
дроны
