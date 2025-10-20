В Ульяновской области предотвратили атаку на подстанцию Губернатор Ульяновской области: предотвращена атака ВСУ на подстанцию в Вешкайме

В Ульяновской области предотвратили атаку ВСУ на подстанцию в Вешкайме, заявил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, электроэнергия в населенных пунктах подается в штатном режиме.

Предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме. Пострадавших нет, — написал Русских.

Губернатор добавил, что на месте работают спецслужбы. Он также отметил, что в области снят режим беспилотной опасности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

18 октября в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция. Информации о пострадавших не поступало. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, расположенном в 88 километрах от Ульяновска. После попадания четырех беспилотников прогремели два взрыва. Пожар удалось локализовать.