Более 20 человек пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ Гладков: 21 человек пострадал в Белгородской области из-за атак ВСУ 23 октября

Из-за атак ВСУ, которые произошли 23 октября, в Белгородской области пострадал 21 человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, среди них есть трое детей. Глава региона добавил, что две пострадавшие девушки находятся в тяжелом состоянии, в случае необходимости их могут перевезти в Москву.

Тяжелый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что 70 человек самостоятельно эвакуировались после атаки БПЛА по жилому дому в подмосковном Красногорске. Дрон залетел прямо в квартиру на 14-м этаже. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что пострадали пять человек, в том числе ребенок.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.