24 октября 2025 в 10:24

Психиатр объяснила, как гаджеты влияют на развитие детского мозга

Психиатр Шпорт: смартфоны лишают детей важных условий для развития

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одна и та же игра на планшете и в реальной жизни будет по-разному влиять на развитие мозга, рассказала KP.RU психиатр-нарколог Минздрава России и руководитель Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Светлана Шпорт. Дети, растущие с планшетами и смартфонами, лишаются важных условий для развития, предупредила специалист.

Когда ребенок что-то прикручивает, собирает, у него активно развиваются когнитивные функции: мышление, память, концентрация внимания. В сочетании с мелкой моторикой, движениями рук это ведет к образованию новых нейронных связей, — рассказала Шпорт.

Она также отметила, что слишком сильная погруженность в смартфоны негативно влияет на навыки коммуникации. Психиатр напомнила родителям, что социальные навыки формируются именно при живом общении.

Ранее психолог Александра Михеичева рассказала, что семейные игры и активный досуг помогут детям справиться с зависимостью от гаджетов. Пример родителей позволит ребенку побороть навязчивое стремление использовать интернет.

