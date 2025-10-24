Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:10

Горбуша в духовке: нежное блюдо с майонезом и расплавленным сыром

Горбуша в духовке Горбуша в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для сочной горбуши, запеченной в духовке с майонезом и сыром, вам понадобится 500 г рыбного филе, 3 ст. л. майонеза, 150 г твердого сыра, щепотка черного перца, немного масла для смазки формы.

Рыбу промойте, обсушите и порежьте на небольшие куски. Посыпьте солью и перцем, затем смажьте майонезом. Формочку слегка покройте маслом, выложите рыбу и посыпьте мелко натертым сыром.

Держите в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут, пока сыр не превратится в румяную шапку. Блюдо получается сочным, радует нежным ароматом майонеза и аппетитной сырной корочкой, отлично подходит для семейного ужина.

Ранее мы привели рецепт запеченной горбуши с апельсином.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
