Запеченная горбуша: секрет сочности от шефа

Вам потребуется: 500 граммов филе горбуши, один спелый апельсин, половинка сочного лайма, три столовые ложки оливкового масла, чайная ложка готовой смеси прованских трав, два крупных зубчика чеснока и морская соль крупного помола.

Духовой шкаф разогрейте до 200 °C. Филе горбуши обсушите, натрите щепоткой морской соли. В ступке растолките прованские травы с чесноком, цедрой половины апельсина и лайма, соедините с соком обоих цитрусов и оливковым маслом. Этим ароматным фоном обильно смажьте рыбу и дайте ей пропитаться 15–20 минут. На застеленный пергаментом противень веером выложите тонкие дольки второй половины апельсина, сверху разместите горбушу. Запекайте 20–25 минут, пока по кухне не поплывет пьянящий аромат, а края рыбы не подрумянятся. Подавайте, украсив свежим тимьяном.

