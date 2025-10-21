Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 15:00

Запеченная горбуша: секрет сочности от шефа

Вам потребуется: 500 граммов филе горбуши, один спелый апельсин, половинка сочного лайма, три столовые ложки оливкового масла, чайная ложка готовой смеси прованских трав, два крупных зубчика чеснока и морская соль крупного помола.

Духовой шкаф разогрейте до 200 °C. Филе горбуши обсушите, натрите щепоткой морской соли. В ступке растолките прованские травы с чесноком, цедрой половины апельсина и лайма, соедините с соком обоих цитрусов и оливковым маслом. Этим ароматным фоном обильно смажьте рыбу и дайте ей пропитаться 15–20 минут. На застеленный пергаментом противень веером выложите тонкие дольки второй половины апельсина, сверху разместите горбушу. Запекайте 20–25 минут, пока по кухне не поплывет пьянящий аромат, а края рыбы не подрумянятся. Подавайте, украсив свежим тимьяном.

