Самая простая рыба на ужин! Готовим сочную горбушу в духовке

Для блюда потребуется примерно 1 кг филе горбуши, 2 средние луковицы, 50 г сливочного масла, 1/2 лимона, 1 ч. ложка соли, немного черного перца и 1 ст. ложка растительного масла для формы. При желании добавьте 1 ст. ложку соевого соуса — он усилит вкус.

Сначала филе очистить от кожи и костей, нарезать порционными кусками. Натереть солью, перцем и сбрызнуть лимонным соком, затем добавить немного соевого соуса. Оставить мариноваться на 10–15 минут.

Лук нарезать тонкими кольцами, выложить в смазанную маслом форму. Сверху уложить рыбу, на каждый кусочек положить по небольшому кубику сливочного масла.

Накрыть форму фольгой и поставить в духовку, разогретую до 180°C. Запекать 25–30 минут, затем аккуратно снять фольгу и подержать еще 5–7 минут, чтобы рыба покрылась аппетитной корочкой.

Готовая горбуша выходит мягкой и сочной, с приятным сливочно-лимонным вкусом. Ее можно подавать с картофельным пюре, рисом, гречкой или легким овощным салатом.

Совет: чтобы усилить вкус, смажьте рыбу перед запеканием смесью сметаны и горчицы — она станет еще нежнее и ароматнее.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 140 ккал на 100 г, время приготовления — 40 минут.

