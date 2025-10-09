Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:35

Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!

Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно! Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зур бэлиш — настоящий символ татарской кухни, большой закрытый пирог, который традиционно готовили к большим праздникам и семейным торжествам. Его изюминка в том, что мясо, картофель и лук закладываются сырыми, а выпекаются прямо внутри теста, сохраняя соки и насыщенный вкус. Благодаря этому бэлиш получается невероятно сочным и ароматным.

Для теста просейте 700 г муки, добавьте 250 г сливочного масла или маргарина, 2 яйца, щепоть соли и около 200 мл кефира или сметаны. Замесите мягкое пластичное тесто, оставьте его под полотенцем на полчаса.

Начинка готовится из 700 г баранины или говядины, нарезанной мелкими кубиками. Добавьте 5–6 картофелин, нарезанных тонкой соломкой, 2–3 луковицы, соль, перец и немного зелени. Для сочности влейте 100 мл бульона или воды.

Форму смажьте маслом, выложите большую часть теста, оставив края свисающими. Поместите начинку, закройте оставшейся частью теста, сделайте в центре отверстие. Через него во время выпечки можно подливать бульон, чтобы пирог не был сухим.

Выпекайте зур бэлиш при 180 °C около двух часов. Готовый пирог должен приобрести насыщенный золотистый цвет и аппетитный аромат.

Совет: подавайте бэлиш прямо из духовки, разрезая на крупные порции: внутри вас ждет сочная начинка, которая сохранит тепло еще долго.

Готовим классическое болгарское лечо с морковью — смотрите отличный рецепт у нас на сайте!

