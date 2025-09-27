Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 08:25

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Лечо — одна из лучших овощных заготовок: сочный перец и морковь в томатном соусе радуют насыщенным вкусом и помогают разнообразить зимнее меню. Готовить его легко, а результат всегда оправдывает усилия.

Возьмите около 2 кг сладкого перца, избавьте его от семечек и нарежьте крупными кусочками. Около 1 кг томатов измельчите блендером или на мясорубке. Морковку (около 500 г) натрите крупно. Пожарьте ее на глубокой сковороде на подсолнечном масле. Закиньте к ней томатную массу, 2 ст. ложки сахарного песка и 1 ст. ложку соли. Тушите 10 минут. Затем добавьте перец и тушите приблизительно 20–25 минут, пока продукты не станут мягкими. Влейте 50 мл уксуса, хорошенько все перемешайте.

Получившееся лечо разложите по банкам, закатайте и поставьте вверх тормашками, пока совсем не остынет.

  • Совет: чтобы вкус получился более выразительным, добавьте в соус лаврушку или чуть-чуть молотого черного перца.

Посмотрите рецепт хреновины из зеленых помидоров у нас на сайте.

