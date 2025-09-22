Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!

Не все знают, что зеленые помидоры — это не только основа для маринадов, но и отличный ингредиент для пряных соусов. Хреновина с их участием получается чуть мягче по вкусу, чем классическая, но при этом сохраняет остроту и свежесть. Приводим простой и легкий рецепт.

Берем 1 кг зеленых томатов, удалите середину с плодоножкой, нарежьте произвольно. Еще понадобятся 100 г корня хрена. Не забудьте почистить, а затем отправляйте и помидоры, и хрен в мясорубку. Киньте туда же 200 г чеснока. Измельчите.

В массу отправьте 1 ст. л. соли и 2 ст. л. сахарного песка. Влейте 2 ст. л. 9-процентного уксуса. Как следует все перемешайте и дайте настояться полчаса. Разложите хреновину по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и храните в холодильнике.

Совет: если хотите более насыщенный вкус, добавьте немного сладкого перца или щепотку молотого кориандра.

