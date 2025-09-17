Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 15:05

7 вкусных салатов с огурцами на зиму, которые надо готовить прямо сейчас

Вкусные салаты с огурцами на зиму Вкусные салаты с огурцами на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы отлично подходят для зимних заготовок: они легко впитывают аромат специй, остаются упругими и прекрасно сочетаются с разными овощами. Мы подготовили семь проверенных рецептов — каждый из них превратит привычный зеленый плод в яркое украшение любого стола.

Традиционный салат с морковью и луком

Возьмите 2 кг свежих огурцов, нарежьте их небольшими кубиками. Добавьте 3 натертые крупно морковки и 2 мелко порезанные луковицы. Для рассола вскипятите литр воды с 100 мл уксуса, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и лавровым листом. Залейте овощи горячим маринадом, простерилизуйте банки 15 минут и закройте. Проверенная классика!

Пикантный салат по-корейски

Огурцы (1,5 кг) нарезаем соломкой, добавляем 2 тертые моркови, 3 зубчика чеснока, 1 стручок острого перца. Заправляем смесью из 100 мл растительного масла, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. кориандра, сахара и соли по вкусу. Через 12 часов раскладываем по банкам, стерилизуем. Пикантная закуска с ароматом восточных специй.

«Лечо» с огурцами и сладким перцем

Подготовьте 2 кг огурцов, 1 кг болгарского перца и полкило помидоров. Нарежьте овощи и тушите их около 40 минут с 200 мл подсолнечного масла, 3 ст. л. сахара и 2 ст. л. соли. В завершение добавьте 50 мл уксуса, чеснок и любимую зелень.

Простой рецепт с огурцами на зиму Простой рецепт с огурцами на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы с грибами в томатном соусе

Обжарьте 500 г шампиньонов с луком, затем добавьте кубики огурцов (1,5 кг). Влейте литр томатного сока, потушите 30 минут с солью, сахаром и черным перцем. Перед закаткой добавьте пару ложек уксуса.

Хрустящие огурцы с горчичными зернами

Огурцы (2 кг) нарежьте кружочками, пересыпьте тремя ложками соли и оставьте на пару часов. Для маринада закипятите литр воды с 100 мл уксуса, 2 ст. л. зерновой горчицы и горошинами перца. Овощи залейте холодным рассолом и стерилизуйте.

«Тёщин язык» с баклажанами

Возьмите по килограмму огурцов и баклажанов, нарежьте их пластинками и слегка обжарьте. Переложите слоями с томатным соусом (500 г помидоров, чеснок, зелень). Банки стерилизуйте 20 минут и закатайте.

Пряный салат с имбирем и куркумой

Смешайте 1 кг огурцов с чайной ложкой свежего имбиря, половиной чайной ложки куркумы и тремя дольками чеснока. Приготовьте рассол из 700 мл воды, 50 мл уксуса и 2 ст. л. меда, залейте огурцы и закупорьте без стерилизации.

Как заготовить огурцы на зиму: рецепты салатов Как заготовить огурцы на зиму: рецепты салатов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Советы для идеальных заготовок

  • Используйте грунтовые огурцы с пупырышками — они остаются хрустящими после закатки.

  • Солите крупной каменной солью без добавок — йодированная может испортить вкус.

  • Добавляйте вишневые, смородиновые или дубовые листья для хруста — на банку достаточно 2-3 листочков.

  • Стерилизуйте салаты не менее указанного времени — это убьет все бактерии и продлит срок хранения.

  • Храните в прохладном темном месте при температуре от 0 до +15 градусов.

  • Для аромата добавляйте семена горчицы, укропа или кориандра — они раскрывают вкус.

  • Сохраняйте баланс кислоты и сладости — на 1 л маринада 50–70 мл уксуса и 2-3 ст. л. сахара.

  • Перед закаткой протрите горлышко банки — капельки рассола могут вызвать плесень.

  • Чтобы салаты оставались особенно хрустящими, добавляйте в них черешки сельдерея или кусочки сладкого перца.

Частые мифы

  • Огурцы должны быть только молодыми? Нет, переросшие отлично идут в салаты, главное — удалить семена.

  • Стерилизация необязательна? Для долгого хранения это необходимый этап.

  • Чем больше уксуса — тем лучше? Избыток кислоты портит вкус и текстуру.

Какой рецепт вам ближе всего? Выбирайте на свой вкус. Также рекомендуем посмотреть подборку рецептов малосольных огурцов

