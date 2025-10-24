Эксперт рассказал, как ВС России сдерживают «мясные штурмы» ВСУ Марочко сообщил, что ВС России сдерживают натиск штурма ВСУ у Ямполя в ДНР

Российская армия сдерживает «мясные штурмы» ВСУ у Ямполя в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противник атакует уже несколько суток. В Минобороны эти данные не комментировали.

Украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» и не считается с потерями, — поделился эксперт.

Марочко отметил, что вооруженные формирования Украины предприняли ряд контратакующих действий как в самом Ямполе, так и в его окрестностях. Однако ВС РФ ведут маневренную оборону. В Ямполе, уточнил эксперт, в настоящее время проходят ожесточенные встречные бои.

Ранее Марочко сообщил, что украинские войска заминировали поля у Красного Лимана. Военный эксперт уточнил, что ВСУ дистанционно минировали местность на подступах к городу с помощью противопехотных и противотанковых мин.

23 октября стало известно, что украинские военные нарастили применение дронов в районе Северска ДНР. Марочко рассказал, как противник задействует легкие и тяжелые ударные БПЛА, что свидетельствует о привлечении дополнительных ресурсов.