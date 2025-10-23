Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:49

В России раскрыли, кем ВСУ усилили войска в районе Северска

Марочко: ВСУ бросили в атаку Силы беспилотных систем в районе Северска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные нарастили применение дронов в районе Северска Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС. По его словам, противник задействует как легкие, так и тяжелые ударные дроны, что свидетельствует о привлечении дополнительных ресурсов, включая специализированные Силы беспилотных систем.

Скоординированные действия украинских войск и наращивание ударов при помощи беспилотных систем говорит о задействовании командованием вооруженных формирований Украины дополнительных сил и средств в данном районе, в частности — сил беспилотных систем, — сказал эксперт.

Ранее Специалист-радиотехник с позывным Флеш сообщил о применении российской армией новой методики обнаружения украинских операторов FPV-дронов. По его словам, беспилотный аппарат с увеличенной емкостью аккумулятора осуществляет облет линии фронта с фиксацией положения над лесными массивами и населенными пунктами, параллельно записывая видеоданные в различных частотных диапазонах на карту памяти.

Кроме того, Марочко сообщил об активизации наступательных действий российских войск в районе Орехова Запорожской области. По его информации, успешному продвижению способствовало ослабление оборонительных рубежей ВСУ, чье командование перебросило резервные подразделения на другие участки фронта.

ВСУ
ДНР
Андрей Марочко
беспилотники
БПЛА
дроны
