В ВСУ пожаловались на новую тактику «охоты» ВС России на операторов дронов

Российская армия начала использовать новую тактику поиска украинских операторов FPV-дронов, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на специалиста-радиотехника с позывным Флеш. По его словам, беспилотник с большим аккумулятором облетает линию фронта, зависая над посадками и деревнями, и записывает на SD-карту видео в нескольких диапазонах.

По возвращении видео анализируется. Задача — нахождение местоположения пилотов FPV, взлетающих на малых мощностях VTX (датчик, который отвечает за передачу изображения с камеры на наземный приемник. — NEWS.ru), — отметил эксперт.

Флеш объяснил, что обычные БПЛА не видят слабые сигналы, а дрон-радиоразведчик хорошо фиксирует картинку на милливаттах. По его мнению, сейчас операторы дронов являются приоритетной целью, так как именно беспилотники стали основным оружием в украинском конфликте.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для защиты от атак беспилотников ВСУ на территорию России необходимо нейтрализовать объекты, где они производятся и хранятся. Кроме того, по его словам, важно нарушить процесс обучения специалистов, управляющих дронами.