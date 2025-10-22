Военэксперт объяснил, как пресечь атаки украинских БПЛА на Россию Военэксперт Дандыкин призвал уничтожать места производства и хранения БПЛА ВСУ

Для защиты от атак беспилотников ВСУ на территорию России необходимо нейтрализовать объекты, где они производятся и хранятся, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Кроме того, по его словам, важно нарушить процесс обучения специалистов, управляющих дронами.

Атаки украинских беспилотников можно пресечь, если бить по местам их производства и складирования на Украине. Уничтожать дроны, ликвидировать центры подготовки операторов БПЛА. Плюс усиливать нашу ПВО, включая РЭБ, — пояснил Дандыкин.

Ранее стало известно, что российская армия ввела в эксплуатацию новейший тяжелый беспилотник под названием «Воган». Этот аппарат может нести до девяти килограммов полезной нагрузки и используется как для сброса боеприпасов, так и в качестве дрона-камикадзе для поражения целей.

До этого сообщалось, что российские специалисты создали высокоскоростной дрон с вертикальным взлетом, предназначенный для перехвата беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Этот беспилотник сможет эффективно разгружать системы противовоздушной обороны в случае массированных атак дронов.