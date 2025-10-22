Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области

Российские военные активизировали наступление под Ореховом в Запорожской области, пользуясь ослаблением украинской обороны, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, командование ВСУ было вынуждено перебросить резервы с этого участка на другие направления, что привело к успешному продвижению российских сил, передает ТАСС. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В районе Орехова началась более активная фаза боевых действий: она планомерная, закономерная, ее было легко просчитать. Украинские боевики перебрасывали свои силы и средства на другие участки, поскольку им приходилось затыкать линию фронта как в Сумской области, так и на Харьковском направлении, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что российские армейские подразделения приступили к масштабной наступательной операции на Запорожском направлении. В районе города Орехов зафиксированы механизированные штурмовые действия одновременно на трех стратегических участках фронта.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что населенные пункты Орехов и Гуляйполе имеют стратегическое значение для операции по освобождению Запорожской области. По его словам, взятие под контроль этих городов позволит дестабилизировать систему материально-технического снабжения украинской армии.