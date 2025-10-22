Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 19:15

Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области

Марочко: активная фаза боевых действий началась в районе Орехова

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российские военные активизировали наступление под Ореховом в Запорожской области, пользуясь ослаблением украинской обороны, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, командование ВСУ было вынуждено перебросить резервы с этого участка на другие направления, что привело к успешному продвижению российских сил, передает ТАСС. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В районе Орехова началась более активная фаза боевых действий: она планомерная, закономерная, ее было легко просчитать. Украинские боевики перебрасывали свои силы и средства на другие участки, поскольку им приходилось затыкать линию фронта как в Сумской области, так и на Харьковском направлении, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что российские армейские подразделения приступили к масштабной наступательной операции на Запорожском направлении. В районе города Орехов зафиксированы механизированные штурмовые действия одновременно на трех стратегических участках фронта.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что населенные пункты Орехов и Гуляйполе имеют стратегическое значение для операции по освобождению Запорожской области. По его словам, взятие под контроль этих городов позволит дестабилизировать систему материально-технического снабжения украинской армии.

Запорожская область
Андрей Марочко
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв прогремел рядом с военной частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний
Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством
«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго
Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры у пенсионеров
Израиль, дружба с Нагиевым, слухи об изменах: как живет актер Игорь Лифанов
В Госдуме раскрыли, почему власти Канады толкают граждан к эвтаназии
МОК решил не комментировать решение FIS о недопуске российских спортсменов
Мурашко раскрыл главный итог модернизации медицины
«Идеальный истребитель»: в США восхитились Су-35С в зоне СВО
В РФ анонсировали ответные меры против рыбопромысловых судов Норвегии
Бесстыдство Зеленского, поиски Усольцевых, сбой в мессенджерах: что дальше
«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
«Есть ДНК»: раскрыто, почему зумеры фанатеют от Кадышевой и Булановой
«Возрождение веры»: известный продюсер оценил взлет творчества Кадышевой
В Подмосковье состоялся II Совет регионов РФ и Узбекистана
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.