Ужин в одной сковороде — сочные котлеты с гарниром без гор грязной посуды

Предлагаем приготовить вкусный и простой ужин в одной сковороде, который с большой вероятностью понравится всем членам семьи. Котлеты в сметанном соусе получаются сочными и нежными, а после их приготовления у вас не останется много грязной посуды — нужно будет вымыть сковороду и пару ложек.
Ингредиенты
- Любимый фарш — 250 г
- Яйцо — 1 шт
- Немного сухарей для панировки
- Лук — половина небольшой головки
- Картошка — 500 гр
- Сметана — 30 гр
- Вода — 1,5 стакана
- Мука — 1 столовая ложка без горки
- Соль — по вкусу
- Карри — 1 чайная ложка без горки
- Свежемолотый перец — по вкусу
Способ приготовления
- Открываем лоток с фаршем и всыпаем в него сухари, яйцо и соль с перцем. Перемешиваем и формируем котлетки.
- Готовые котлеты выкладываем на сковороду вместе с луком, обжариваем до появления румяной корочки.
- Картофель чистим и нарезаем кольцами. Овощ добавляем в сковороду.
- Карри, сметану, муку, воду и соль смешиваем. Заливаем смесью котлеты с картошкой и дожидаемся кипения. После — тушим под закрытой крышкой около 30 минут на слабом огне.
Также рекомендуем приготовить цветную капусту с яйцом на одной сковороде.