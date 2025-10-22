Ужин в одной сковороде — сочные котлеты с гарниром без гор грязной посуды

Ужин в одной сковороде — сочные котлеты с гарниром без гор грязной посуды

Предлагаем приготовить вкусный и простой ужин в одной сковороде, который с большой вероятностью понравится всем членам семьи. Котлеты в сметанном соусе получаются сочными и нежными, а после их приготовления у вас не останется много грязной посуды — нужно будет вымыть сковороду и пару ложек.

Ингредиенты

Любимый фарш — 250 г

Яйцо — 1 шт

Немного сухарей для панировки

Лук — половина небольшой головки

Картошка — 500 гр

Сметана — 30 гр

Вода — 1,5 стакана

Мука — 1 столовая ложка без горки

Соль — по вкусу

Карри — 1 чайная ложка без горки

Свежемолотый перец — по вкусу

Способ приготовления

Открываем лоток с фаршем и всыпаем в него сухари, яйцо и соль с перцем. Перемешиваем и формируем котлетки. Готовые котлеты выкладываем на сковороду вместе с луком, обжариваем до появления румяной корочки. Картофель чистим и нарезаем кольцами. Овощ добавляем в сковороду. Карри, сметану, муку, воду и соль смешиваем. Заливаем смесью котлеты с картошкой и дожидаемся кипения. После — тушим под закрытой крышкой около 30 минут на слабом огне.

Также рекомендуем приготовить цветную капусту с яйцом на одной сковороде.