Фигурант дела о хищениях на 4 млрд рублей в АСВ признала вину Экс-замглавы АСВ Долголева признала вину в деле о хищении 4 млрд рублей

Бывшая замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольга Долголева признала вину в деле о хищении 4 млрд рублей в ходе эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Защита обратилась с просьбой изменить ей меру пресечения, однако суд ответил отказом.

Суд проигнорировал изменение обстоятельств и наличие указанных в статье 110 УПК РФ оснований для изменения меры пресечения, Долголева была арестована 29 апреля 2025 года и в тот период отрицала вину, в настоящее время полностью признала вину, — гласит постановление.

Отмечается, что 23 октября также был арестован гендиректор АСВ Андрей Мельников. Он не признал вину, адвокаты фигуранта намерены обжаловать арест. Уточнялось, что по версии следствия, в деле АСВ участники преступной группы могли завладеть денежными средствами, полученными от использования имущества компании «ВДТ строй», признанной банкротом. Агентство страховых выплат выступало залоговым кредитором в деле о банкротстве, а деньги от использования активов должны были погасить задолженность, но были распределены между фигурантами.