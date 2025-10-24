Два трупа обнаружили в сгоревшей машине на парковке в Москве

Тела двух мужчин обнаружили в сгоревшей машине во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, передает столичная прокуратура. Всего на парковке сгорели четыре транспортных средства. Точная причина возгорания станет известна после проведения экспертизы.

Ночью на парковке во дворе жилого дома на ул. Теплый Стан произошло возгорание четырех транспортных средств. После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружены тела двух человек, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в подмосковной Балашихе в сгоревшем доме были найдены тела супругов. У женщины обнаружены ножевые ранения, мужчина умер от отравления угарным газом. При осмотре были найдены ритуальные когти для забора крови, оккультные книги, метлы и символы пентаграмм. Следователи установили, что огонь вспыхнул сразу в двух местах, поэтому рассматривается версия о поджоге.

До этого самолет американского производства Piper PA-31T потерпел крушение при взлете из аэропорта Парамилло в городе Сан-Кристобаль. После падения судно загорелось. Пилот и пассажир погибли на месте.