17 ноября 2025 в 06:30

Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть хурму

Диетолог Соломатина: людям с хроническими заболеваниями ЖКТ нельзя есть хурму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять хурму, заявила NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот фрукт может вызвать проблемы с пищеварением.

Хурма имеет много сахара в составе. Там и сахароза, и фруктоза, поэтому она может способствовать повышению уровня глюкозы. Соответственно, диабетикам, конечно, есть ее нельзя, особенно в состоянии декомпенсации. Людям с ожирением и метаболическим синдромом тоже не рекомендуется есть хурму. Кроме того, не стоит употреблять ее людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит с пониженной кислотностью, язвенная болезнь или склонность к запорам, — предупредила Соломатина.

Она отметила, что в хурме содержатся дубильные вещества танины, которые придают плоду вяжущий вкус. По словам диетолога, они могут усиливать дискомфорт, вызывать тяжесть и метеоризм. Кроме того, добавила Соломатина, фрукт обладает мочегонным эффектом.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что хурма, несмотря на ее полезные свойства, содержит значительное количество углеводов. По его словам, употребление фрукта на ночь может привести к снижению выработки гормона роста, поэтому рекомендуется есть хурму в первой половине дня.

