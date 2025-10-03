Диетолог предупредил о скрытой опасности хурмы для фигуры

Хурма, несмотря на свою пользу для здоровья, содержит обилие углеводов, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. По его словам, если есть такой фрукт на ночь, можно столкнуться с сокращением выработки гормона роста. В связи с этим лучше употреблять ее в первой половине дня.

Этот продукт достаточно богат углеводами. Если в вечерние часы употреблять что-либо углеводистое, то подавляется выработка гормона роста — главного восстанавливающего агента нашего тела, — отметил Пристанский.

Четкой суточной нормы употребления хурмы нет, отметил специалист. По его словам, лучше ориентироваться на общую калорийность питания и баланс питательных веществ. После нескольких съеденных штук хурмы стоит употребить больше белка во время следующих приемов пищи, посоветовал врач.

Ранее Пристанский заявил, что хурма богата витаминами А и В, что важно для мышечной ткани, скелетной мускулатуры и сердечно-сосудистой системы. По его словам, фрукт содержит много клетчатки, что полезно для ЖКТ.