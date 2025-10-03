Россиянам рассказали о пользе одного сезонного фрукта Диетолог Пристанский: хурма богата витаминами А и В

Хурма богата витаминами А и В, которые необходимы для мышечной ткани, скелетной мускулатуры и сердечно-сосудистой системы, заявил диетолог Роман Пристанский. По его словам, которые приводит «Радио 1», фрукт также содержит много клетчатки и хорошо чистит ЖКТ.

Сам плод очень сильно богат клетчаткой, что хорошо чистит ЖКТ. Также там много витамина А, витаминов В, что важно для нашей мышечной ткани, скелетной мускулатуры, сердечно-сосудистой системы, — сказал он.

До этого врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что осенний период требует сочетания в ежедневном меню сладкого и горького для поддержания тонуса и иммунитета. Специалист рекомендует включать в рацион определенные группы продуктов, которые помогают адаптироваться к межсезонью и улучшают эмоциональное состояние.