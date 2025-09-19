Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего рациона

Осенний период требует сочетания в ежедневном меню сладкого и горького для поддержания тонуса и иммунитета, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU. Специалист рекомендует включать в рацион определенные группы продуктов, которые помогают адаптироваться к межсезонью и улучшают эмоциональное состояние.

Больше всего полезны для организма продукты со сладким вкусом. Конечно, мне, как диетологу, странно было бы советовать сладкое на каждый день, но, согласно китайскому учению, чем больше сладкого включается в меню в это время, тем лучше для здоровья. И для настроения, — сказала Денисенко.

Согласно рекомендациям эксперта, основой питания должны стать продукты со сладким вкусом, которые не обязательно содержат сахар. Речь идет о натуральных продуктах, таких как сезонные фрукты, мед, говядина и питательные каши, которые дарят организму необходимую энергию и поддерживают позитивный настрой.

Диетолог также допускает употребление качественных кондитерских изделий в разумных количествах. В список разрешенных лакомств входят зефир, мармелад, пастила и даже мороженое, поскольку они являются источниками простых углеводов и способствуют выработке серотонина.

Помимо сладкого вкуса, важно добавлять в осенний рацион продукты с горьким вкусом, такие как баранина, пшено, сухофрукты и некоторые виды овощей. По мнению специалиста, именно сочетание сладких и горьких продуктов помогает организму эффективнее справляться с перестройкой на осенне-зимний период.

