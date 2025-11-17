Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Травматолог рассказал, какие изменения в организме говорят об артрите

Врач Абакаров: скованность и припухлость суставов могут говорить об артрите

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Скованность и припухлость суставов, особенно в утренние часы, могут свидетельствовать о развитии артрита, заявил NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Ибрагим Абакаров. Он отметил, что болезнь возникает вследствие аутоиммунных сбоев, метаболических нарушений или перенесенных травм.

Артрит — это собирательное понятие, обозначающее воспалительные заболевания суставов различного происхождения. В патологический процесс вовлекается суставная капсула, хрящ, связочный аппарат и околосуставные ткани. Болезнь может быть инфекционной, аутоиммунной, метаболической или посттравматической природы. Основные проявления артрита — боль, скованность, припухлость и покраснение в области сустава. Утром человек может отмечать странное ощущение «тугоподвижности», которое постепенно проходит после начала движения, — пояснил Абакаров.

Он добавил, что в хронических формах артрита появляется деформация суставов, ограничение амплитуды движений и хруст. По словам специалиста, при системных разновидностях болезни возможны повышение температуры, слабость, снижение массы тела, воспаление глаз и сосудов.

Ранее невролог Павел Керекеша рассказал, что косточки на ногах у большого пальца появляются из-за плоскостопия, неподходящей или некачественной обуви, а также наследственности. По его словам, среди факторов риска — ревматоидные заболевания, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

