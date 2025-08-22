Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:35

Невролог перечислил ключевые факторы появления косточек на ногах

Невролог Керекеша заявил, что плоскостопие может вызвать косточки на ногах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Косточки на ногах у большого пальца появляются из-за плоскостопия, неподходящей или некачественной обуви, а также наследственности, заявил Pravda.Ru невролог Павел Керекеша. Он отметил, что среди факторов риска ревматоидные заболевания, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

Люди, которые не занимаются физической культурой и спортом, ведут малоподвижный образ жизни. Люди с заболеваниями ревматоидного характера. Ревматоидной полиатрит, допустим, псориаз, подагра, тоже могут привести и усугубить течение этого заболевания, — отметил Керекеша.

Ключевой мерой профилактики специалист назвал правильный выбор обуви: она должна быть достаточно свободной, ни в коем случае не тесной. Кроме того, важны регулярная физическая активность, хождение босиком и сбалансированное питание.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская заявила, что отек суставов возникает из-за скопления жидкости в мягких тканях, окружающих сустав. По ее словам, самой распространенной причиной является артрит.

неврологи
профилактика
здоровье
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 августа: где сбои в РФ
Женатый развратник умер во время секса и оставил на любовнице огромный долг
Израиль отказал во въезде крупному европейскому чиновнику
Рыбалка подростков на Амуре закончилась трагедией
Историк рассказал о значении цветов российского флага
На Урале начали строить крупнейшую фабрику по добыче золота
Двух жителей Приморья заподозрили в сотрудничестве с СБУ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц объяснил, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.