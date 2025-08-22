Невролог перечислил ключевые факторы появления косточек на ногах Невролог Керекеша заявил, что плоскостопие может вызвать косточки на ногах

Косточки на ногах у большого пальца появляются из-за плоскостопия, неподходящей или некачественной обуви, а также наследственности, заявил Pravda.Ru невролог Павел Керекеша. Он отметил, что среди факторов риска ревматоидные заболевания, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

Люди, которые не занимаются физической культурой и спортом, ведут малоподвижный образ жизни. Люди с заболеваниями ревматоидного характера. Ревматоидной полиатрит, допустим, псориаз, подагра, тоже могут привести и усугубить течение этого заболевания, — отметил Керекеша.

Ключевой мерой профилактики специалист назвал правильный выбор обуви: она должна быть достаточно свободной, ни в коем случае не тесной. Кроме того, важны регулярная физическая активность, хождение босиком и сбалансированное питание.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская заявила, что отек суставов возникает из-за скопления жидкости в мягких тканях, окружающих сустав. По ее словам, самой распространенной причиной является артрит.