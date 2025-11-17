Актриса Ольга Арнтгольц могла попасть под суд из-за долгов Фонд капремонта пытался взыскать с Ольги Арнтгольц долг по ЖКХ через суд

Суд отказался принимать к производству иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы Ольги Арнтгольц. Соответствующее заявление было подано Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, пишет РИА Новости.

Согласно документам, фонд обратился в суд с требованием взыскать с артистки средства за жилищно-коммунальные услуги. В исковом заявлении упоминалась задолженность за содержание жилой площади, отопление и электроснабжение. Однако судебная инстанция не стала рассматривать поданный иск по существу.

В официальных материалах дела содержится информация о вынесении определения, но отсутствует развернутая мотивировка принятого решения. Конкретная сумма, которую фонд пытался взыскать с актрисы, в документах также не уточняется.

