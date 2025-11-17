Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Актриса Ольга Арнтгольц могла попасть под суд из-за долгов

Фонд капремонта пытался взыскать с Ольги Арнтгольц долг по ЖКХ через суд

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Суд отказался принимать к производству иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы Ольги Арнтгольц. Соответствующее заявление было подано Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, пишет РИА Новости.

Согласно документам, фонд обратился в суд с требованием взыскать с артистки средства за жилищно-коммунальные услуги. В исковом заявлении упоминалась задолженность за содержание жилой площади, отопление и электроснабжение. Однако судебная инстанция не стала рассматривать поданный иск по существу.

В официальных материалах дела содержится информация о вынесении определения, но отсутствует развернутая мотивировка принятого решения. Конкретная сумма, которую фонд пытался взыскать с актрисы, в документах также не уточняется.

Ранее сообщалось, что собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта в России, которые не заплатят вовремя налоги, будут ежедневно начисляться пени в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки ЦБ. В материале сказано, что на каждые просроченные 100 рублей ФНС будет начислять по 5,5 копейки в день.

