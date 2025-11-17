Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 06:03

Автобусное сообщение ограничили в Южно-Сахалинске

Минтранс: в Южно-Сахалинске ограничили автобусное сообщение из-за циклона

Пассажирские автобусы Пассажирские автобусы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мощный циклон, обрушившийся на Сахалин, вынудил власти временно прекратить автобусное сообщение между Южно-Сахалинском и восемью населенными пунктами области. Решение было принято в связи с экстремальными погодными условиями, создающими угрозу безопасности пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Ограничения действуют с ночи 17 ноября. Причиной остановки движения стали интенсивные осадки и крайне плохая видимость, которая на отдельных участках не превышает 50 метров.

В перечень отмененных маршрутов попали направления в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Красногорск и Шахтерск. Пассажирам, планировавшим поездки в эти населенные пункты, рекомендуется следить за официальными объявлениями транспортных властей.

Ведомство продолжает мониторить погодную обстановку и состояние автомобильных дорог. Возобновление движения автобусов произойдет только после стабилизации метеоусловий и улучшения видимости, когда перевозки будут признаны полностью безопасными. На данный момент точные сроки восстановления транспортного сообщения не называются.

Ранее сообщалось, что гололед привел к массовому дорожно-транспортному происшествию в Московской области. Инцидент произошел на платной трассе ЮЛА (Южно-Лыткаринская автодорога) в районе Лыткарино.

