Автобусное сообщение ограничили в Южно-Сахалинске

Мощный циклон, обрушившийся на Сахалин, вынудил власти временно прекратить автобусное сообщение между Южно-Сахалинском и восемью населенными пунктами области. Решение было принято в связи с экстремальными погодными условиями, создающими угрозу безопасности пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Ограничения действуют с ночи 17 ноября. Причиной остановки движения стали интенсивные осадки и крайне плохая видимость, которая на отдельных участках не превышает 50 метров.

В перечень отмененных маршрутов попали направления в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Красногорск и Шахтерск. Пассажирам, планировавшим поездки в эти населенные пункты, рекомендуется следить за официальными объявлениями транспортных властей.

Ведомство продолжает мониторить погодную обстановку и состояние автомобильных дорог. Возобновление движения автобусов произойдет только после стабилизации метеоусловий и улучшения видимости, когда перевозки будут признаны полностью безопасными. На данный момент точные сроки восстановления транспортного сообщения не называются.

