Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 06:36

Сон о щенке: радость, предупреждения и тайные смыслы

К чему снится щенок К чему снится щенок Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Щенок — символ нежности, искренности и новых начал. Если во сне вы видите игривого щенка, это знак легкости и радости. Возможно, скоро в вашу жизнь войдет новый друг или начнутся приятные перемены.

Испуганный щенок во сне указывает на внутреннюю тревогу и страхи, которые требуют внимания и заботы. Возможно, это знак, что стоит быть осторожнее в общении с близкими.

  • Мужчине щенок снится к успеху в делах, верности и неожиданным приятным сюрпризам от возлюбленной.

  • Женщине — к заботе о близких и радостным переменам в личной жизни.

Важно учитывать поведение щенка и свои эмоции во сне, ведь именно они раскрывают истинный смысл сновидения. В целом щенок символизирует начало чего-то светлого и доброго, приглашая впустить в жизнь радость и доверие.

Ранее мы выяснили, к чему снится укус собаки.

сонник
сновидения
сны
собаки
щенки
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История о пропаже семьи Усольцевых получила продолжение
Засолка красной рыбки по-скандинавски: секрет идеального вкуса за 12 часов
В Германии озвучили требование насчет писем жертв Холокоста
Безрезультатные атаки и нелепые потери ВСУ: новости СВО на утро 17 ноября
Самозанятые смогут брать больничный и не терять доход: как это работает
Пленный ВСУ рассказал, как сдался в плен якутским снайперам в Покровском
Раскрыто число беспилотников, сбитых над регионами РФ за неделю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 ноября: инфографика
Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 ноября
Украинский пленный раскрыл, как проходит обучение ВСУ в Великобритании
Внешний долг России по отношению к ВВП рекордно снизился
Центробанк потребовал заблокировать 16 тысяч необычных сайтов
Суд в Якутии не встал на сторону пострадавшей от мошенников женщины
Над регионам России ночью сбили свыше 30 дронов
В России разработали обувь для реабилитации после инсульта
Россиянам назвали первые признаки генитального герпеса
Лютый декабрь: -50, снег по пояс, метели: прогноз погоды на начало зимы
Уничтожили опорный пункт азовцев: успехи ВС РФ к утру 17 ноября
Работодатель обязан в некоторых случаях оплачивать обед своим сотрудникам
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.