Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:17

Витамины в банке — маринованная капуста со свеклой

Маринованная капуста со свеклой Маринованная капуста со свеклой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованная капуста со свеклой — настоящая сокровищница витаминов. В этом зимнем салате сохраняются все полезные вещества, которые есть в свежих овощах. Это блюдо содержит много витамина С и помогает улучшить микрофлору кишечника, а также благотворно воздействует на центральную нервную систему.

Ингредиенты:

  • Капуста — 1,5 кг;
  • Свекла — 1 шт.;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Вода — 1 л;
  • Сахар — 3 столовые ложки без горки;
  • Соль — 3 столовые ложки без горки;
  • Девятипроцентный уксус — половина стакана;
  • Черный перец — 8 горошин.

Способ приготовления

  1. Кочан хорошо промываем и оставляем высыхать. После — удаляем кочерыжку и нарезаем капусту на крупные кубики.
  2. Свеклу измельчаем на крупной терке.
  3. Режем зубчики чеснока на тонкие дольки. Теперь нож можно убрать. Остается соединить все овощи в миске.
  4. Приступим к приготовлению маринада. Для этого нужно кипятить воду с солью, сахаром и приправами в течение 10 минут. По окончании этого времени следует извлечь из маринада лавровый лист и перец. Затем вливаем в кастрюлю уксус.
  5. Остается переложить овощную смесь в стерилизованную банку, плотно утрамбовать овощи и залить их горячим маринадом.

Салат нужно остудить и убрать в холодильник. Уже на следующий день его можно есть.

Также рекомендуем приготовить острые маринованные огурцы.

Читайте также
Вкусными котлеты бывают не только мясные — готовим из капусты: вкуснота за копейки
Общество
Вкусными котлеты бывают не только мясные — готовим из капусты: вкуснота за копейки
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Общество
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Надоевшая курица станет безумно вкусной: такой маринад с медом вы точно приготовите еще не раз — мясо ароматное и тает во рту
Общество
Надоевшая курица станет безумно вкусной: такой маринад с медом вы точно приготовите еще не раз — мясо ароматное и тает во рту
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Семья и жизнь
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус как в ресторане
Семья и жизнь
Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус как в ресторане
капуста
квашеная капуста
маринад
рецепт
салат
свекла
Виктория Семёнова
В. Семёнова
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.