Витамины в банке — маринованная капуста со свеклой

Маринованная капуста со свеклой — настоящая сокровищница витаминов. В этом зимнем салате сохраняются все полезные вещества, которые есть в свежих овощах. Это блюдо содержит много витамина С и помогает улучшить микрофлору кишечника, а также благотворно воздействует на центральную нервную систему.

Ингредиенты:

Капуста — 1,5 кг;

Свекла — 1 шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Вода — 1 л;

Сахар — 3 столовые ложки без горки;

Соль — 3 столовые ложки без горки;

Девятипроцентный уксус — половина стакана;

Черный перец — 8 горошин.

Способ приготовления

Кочан хорошо промываем и оставляем высыхать. После — удаляем кочерыжку и нарезаем капусту на крупные кубики. Свеклу измельчаем на крупной терке. Режем зубчики чеснока на тонкие дольки. Теперь нож можно убрать. Остается соединить все овощи в миске. Приступим к приготовлению маринада. Для этого нужно кипятить воду с солью, сахаром и приправами в течение 10 минут. По окончании этого времени следует извлечь из маринада лавровый лист и перец. Затем вливаем в кастрюлю уксус. Остается переложить овощную смесь в стерилизованную банку, плотно утрамбовать овощи и залить их горячим маринадом.

Салат нужно остудить и убрать в холодильник. Уже на следующий день его можно есть.

Также рекомендуем приготовить острые маринованные огурцы.