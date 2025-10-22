Витамины в банке — маринованная капуста со свеклой

Маринованная капуста со свеклой — настоящая сокровищница витаминов. В этом зимнем салате сохраняются все полезные вещества, которые есть в свежих овощах. Это блюдо содержит много витамина С и помогает улучшить микрофлору кишечника, а также благотворно воздействует на центральную нервную систему.
Ингредиенты:
- Капуста — 1,5 кг;
- Свекла — 1 шт.;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Вода — 1 л;
- Сахар — 3 столовые ложки без горки;
- Соль — 3 столовые ложки без горки;
- Девятипроцентный уксус — половина стакана;
- Черный перец — 8 горошин.
Способ приготовления
- Кочан хорошо промываем и оставляем высыхать. После — удаляем кочерыжку и нарезаем капусту на крупные кубики.
- Свеклу измельчаем на крупной терке.
- Режем зубчики чеснока на тонкие дольки. Теперь нож можно убрать. Остается соединить все овощи в миске.
- Приступим к приготовлению маринада. Для этого нужно кипятить воду с солью, сахаром и приправами в течение 10 минут. По окончании этого времени следует извлечь из маринада лавровый лист и перец. Затем вливаем в кастрюлю уксус.
- Остается переложить овощную смесь в стерилизованную банку, плотно утрамбовать овощи и залить их горячим маринадом.
Салат нужно остудить и убрать в холодильник. Уже на следующий день его можно есть.
