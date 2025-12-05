ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 18:54

Изысканная закуска на праздник: салат-торт из печени

Изысканная закуска на праздник: салат-торт из печени Изысканная закуска на праздник: салат-торт из печени Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Планируете меню и ищете сытные новогодние угощения? Печеночный торт — это настоящая классика праздничного стола. Для приготовления понадобится: 500 граммов говяжьей печени, 100 граммов муки, 2 яйца, 3 средние моркови, 2 луковицы, 200 граммов майонеза, соль, перец и масло для жарки.

Печень измельчают в блендере, смешивают с яйцами, мукой, солью. Из теста жарят тонкие печеночные блины на разогретой сковороде. Отдельно пассеруют нарезанный лук и тертую морковь до мягкости. Сборка салата — печеночного торта проста: на блин выкладывают слой зажарки, смазывают майонезом и повторяют, формируя торт. Верх и бока украшают оставшейся зажаркой и зеленью.

Этот новогодний салат из печени отличается насыщенным вкусом и презентабельным видом. Он хорош тем, что его можно приготовить за день до праздника — за ночь блюдо пропитается и станет еще нежнее. Такой торт из говяжьей печени по праву займет центральное место среди других закусок.

Ранее мы поделились рецептом салата с печенью трески.

