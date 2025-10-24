В Госдуме уточнили, будут ли доплаты за шестидневку в октябре

В Госдуме уточнили, будут ли доплаты за шестидневку в октябре Бессараб: шестидневная рабочая неделя в октябре не изменит зарплаты россиян

Шестидневная рабочая неделя в конце октября и начале ноября не изменит размер зарплаты россиян, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Под исключение попадают работающие со сдельной оплатой труда.

Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре, — сказала депутат.

Из-за переноса выходных с 26 октября и 2 ноября на предпраздничные даты образуется шестидневная рабочая неделя перед Днем народного единства. Согласно производственному календарю на 2025 год, россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней. Наибольшее количество трудовых дней приходится на июль и октябрь (по 23), а минимальное — на январь (17).

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней. Глава ведомства уточнил, что выпавшие на выходные 3 и 4 января перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.