Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Красногорска временно разместят в гостинице

Семью, которая пострадала при атаке БПЛА в Красногорске, временно разместят в гостинице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в Telegram-канале. Сейчас с мальчиком Богданом в больнице находится бабушка. Омбудсмен добавила, что мать Юлия и дедушка также госпитализированы, их обследуют медики.

Семью сейчас разместят временно в гостинице. В поврежденных квартирах предстоит ремонт, — уточнила Мишонова.

Сама омбудсмен навестила восьмилетнего мальчика в больнице. По ее словам, в квартире находились мама, бабушка и дедушка во время атаки. Сам ребенок не понял, что происходит, решив, что ему это снится. У мальчика повреждены ноги. Мишонова поделилась, что ребенок надеется скоро вернуться ко всем своим занятиям и кружкам: он занимается плаванием и учит английский язык.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об атаке БПЛА на жилой дом в Красногорске утром в пятницу, 24 октября. Глава региона уточнил, что дрон влетел на квартиру на 14-м этаже здания.