Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:51

Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу

Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Красногорска временно разместят в гостинице

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Семью, которая пострадала при атаке БПЛА в Красногорске, временно разместят в гостинице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в Telegram-канале. Сейчас с мальчиком Богданом в больнице находится бабушка. Омбудсмен добавила, что мать Юлия и дедушка также госпитализированы, их обследуют медики.

Семью сейчас разместят временно в гостинице. В поврежденных квартирах предстоит ремонт, — уточнила Мишонова.

Сама омбудсмен навестила восьмилетнего мальчика в больнице. По ее словам, в квартире находились мама, бабушка и дедушка во время атаки. Сам ребенок не понял, что происходит, решив, что ему это снится. У мальчика повреждены ноги. Мишонова поделилась, что ребенок надеется скоро вернуться ко всем своим занятиям и кружкам: он занимается плаванием и учит английский язык.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об атаке БПЛА на жилой дом в Красногорске утром в пятницу, 24 октября. Глава региона уточнил, что дрон влетел на квартиру на 14-м этаже здания.

Подмосковье
БПЛА
атаки
семьи
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Жители российского региона столкнулись с ограничениями мобильного интернета
В Кремле объяснили заявление Путина об ошеломляющем ответе и Tomahawk
В Госдуме предположили, когда ключевая ставка снизится до 10%
Украинец подорвал вагон с пассажирами под Житомиром
Собачья будка, гараж, две теплицы: кадры дома Усольцевых в поселке Тартат
Военный аналитик раскрыл истинную цель наземной операции США в Венесуэле
Представитель Блиновской обратилась к суду с важной просьбой
В России нарастили темпы модернизации стрелкового оружия
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.