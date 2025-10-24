В Пулково у пассажира похитили младенца во время драки

В Пулково у пассажира похитили младенца во время драки

В аэропорту Пулково на мужчину напали и отобрали у него ребенка, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, похитителями являются бывшая жена и ее новый сожитель.

Александр возвращался из ОАЭ со своей новой женой и детьми. В этот момент на него набросился нынешний партнер бывшей супруги Анастасии, а сама женщина выхватила ребенка из коляски и скрылась.

В публикации сказано, что они спорят об опеке над общим ребенком. Комиссия предварительно постановила, что мальчик остается с отцом. Однако мать не согласилась с решением и перешла к активным действиям.

Она рассказала журналистам, что Александр не дает ей общаться с сыном. Анастасия утверждает, что узнала время прилета и приехала в Пулково, чтобы забрать сына. С ней были молодой человек и подруги. Там произошел конфликт, который перерос в потасовку.

После случившегося она поехала снимать побои. Александр тоже обратился в полицию. Сообщается, что у него был похищен смартфон за 100 тыс. рублей.

