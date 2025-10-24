Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:34

В Пулково у пассажира похитили младенца во время драки

В Пулково мать выкрала ребенка у бывшего мужа

Главный терминал аэропорта Пулково Главный терминал аэропорта Пулково Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В аэропорту Пулково на мужчину напали и отобрали у него ребенка, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, похитителями являются бывшая жена и ее новый сожитель.

Александр возвращался из ОАЭ со своей новой женой и детьми. В этот момент на него набросился нынешний партнер бывшей супруги Анастасии, а сама женщина выхватила ребенка из коляски и скрылась.

В публикации сказано, что они спорят об опеке над общим ребенком. Комиссия предварительно постановила, что мальчик остается с отцом. Однако мать не согласилась с решением и перешла к активным действиям.

Она рассказала журналистам, что Александр не дает ей общаться с сыном. Анастасия утверждает, что узнала время прилета и приехала в Пулково, чтобы забрать сына. С ней были молодой человек и подруги. Там произошел конфликт, который перерос в потасовку.

После случившегося она поехала снимать побои. Александр тоже обратился в полицию. Сообщается, что у него был похищен смартфон за 100 тыс. рублей.

Ранее правоохранительные органы задержали футбольного судью Игоря Захарова. Предположительно, он избил пешехода на регулируемом переходе. Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 31-летнего Захарова, предъявив ему документы и оформив протоколы. Ему инкриминируют три правонарушения.

драки
дети
скандалы
разводы
