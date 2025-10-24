Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 13:40

Полиция задержала футбольного судью, который избил пешехода на переходе

Сотрудники ГАИ задержали футбольного судью Захарова, который напал на пешехода

Правоохранительные органы задержали футбольного судью Игоря Захарова, информирует Telegram-канал SHOT. Предположительно, он избил пешехода на регулируемом переходе, что повлекло за собой составление нескольких административных протоколов и отстранение арбитра от работы.

Местные сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 31-летнего Захарова, предъявив ему документы и оформив протоколы. Ему инкриминируют три административных правонарушения: «Остановка и стоянка на пешеходном переходе», «Управление машиной без полиса ОСАГО» и «Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу». Судье грозит штраф в размере до 4300 рублей.

В связи с произошедшим инцидентом Захарова оперативно отстранили от судейства. Он должен был работать на матче между командами КамАЗ и «Енисей», который состоится в пятницу, 24 октября.

Ранее стало известно, что Захаров угодил в скандал с применением силы в столице Татарстана. Предварительно, конфликт случился на пешеходном переходе, где судья сначала едва не сбил прохожего на машине, а потом сам начал потасовку.

