23 октября 2025 в 14:49

Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани

«112»: в Казани арбитр Захаров избил пешехода, которого едва не сбил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный футбольный судья Игорь Захаров оказался в центре скандала с применением силы в Казани, сообщает Telegram-канал «112». Согласно предварительной информации, конфликт произошел на пешеходном переходе, где арбитр сначала едва не сбил прохожего, а затем перешел к потасовке.

Кадры с места происшествия запечатлели агрессивное поведение мужчины, внешне похожего на Захарова. На записи видно, как водитель автомобиля BMW не желает уступать дорогу пешеходу, задевает его, после чего выходит из машины и наносит несколько ударов кулаками.

Пострадавший незамедлительно обратился за медпомощью и направил заявление в полицию. При этом за автомобилем, которым управлял Захаров, за последние три года числится более 1600 оплаченных административных штрафов, пишут авторы.

Ранее глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии избил мужчину и попал на видео, которое представила пресс-служба прокуратуры республики. Речь предположительно идет об Александре Чамееве. На записи чиновник набрасывается на сидящего рядом человека в камуфляже.

Россия
арбитры
избиения
пешеходы
футбол
