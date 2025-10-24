Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:27

Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому

Юрист Салкин: русофобский лозунг Кулинского могут счесть призывом к терроризму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский боец ММА Артур Кулинский, известный как Акаб, может быть обвинен в призывах к терроризму из-за использования русофобских лозунгов, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Кроме того, по его словам, после лингвистической экспертизы на спортсмена могут наложить крупный штраф.

Если в русофобском лозунге Кулинского экспертами-лингвистами будут найдены признаки унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии и действия он совершил публично, то ему может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 60 тысяч рублей. Кроме того, лозунг на украинском языке, призывающий совершать насильственные действия в отношении лиц с российским гражданством или происхождением, могут расценить как призывы к совершению террористической деятельности, — подчеркнул Салкин.

Он добавил, что за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций или другой запрещенной федеральными законами символики по ч. 1 ст. 20.3 КРФоАП предусмотрены штрафы от одной до двух тысяч рублей. Кроме того, по его словам, на виновного могут наложить административный арест до 15 суток или обязательные работы до 100 часов.

Уголовное дело за подобное деяние возбуждают, только если гражданин ранее в течение года был подвергнут административному наказанию. За первый раз государство наказывает в административном порядке, — заключил Салкин.

Ранее сообщалось, что Кулинский исполнил гимн Украины на видео. Также он использовал украинские лозунги и сделал жест, похожий на нацистское приветствие.

спортсмены
бойцы
скандалы
юристы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
