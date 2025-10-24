Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:47

Россиянка два месяца жила в подвале на гречке и дождевой воде

Пенсионерка из Курской области два месяца жила в погребе и ждала бойцов ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница приграничного поселка Ольговка Курской области Юлия два месяца скрывалась в погребе во время боевых действий. В беседе с корреспондентом RT 89-летняя пенсионерка рассказала, что это было второе вторжение врага за ее жизнь — первое она пережила в пять лет, во время Великой Отечественной войны.

Когда начались бои, она осталась одна — родные не успели ее забрать, а соседи бежали. Чтобы спастись, женщина пряталась в погребе, питаясь сухой гречкой и дождевой водой. Когда ударили морозы, обессиленная россиянка выбралась в дом и слегла. Через несколько дней ее обнаружили российские военные, оказали помощь и эвакуировали в Курск. Все это время, как выяснилось позже, ее искали родные. Сейчас она живет у дочери и восстанавливается после пережитого.

Тем временем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Россия и Украина готовы на взаимной основе организовать обмен письмами и посылками для 500 военнопленных с каждой стороны. Омбудсмен выразила надежду, что это произойдет до Нового года.

Курская область
происшествия
атаки ВСУ
ВСУ
