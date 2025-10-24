Россиянам раскрыли техники борьбы с накатывающей тревогой

В ситуации, когда накатывает тревога, можно воспользоваться практиками самопомощи, посоветовала в беседе с NEWS.ru психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова. По ее словам, это может быть работа с дыханием или техника переключения внимания.

Если на нас накатывает тревога, есть хорошие дыхательные техники. В наше время без проблем можно посмотреть, почитать о них в интернете и научиться правильно дышать. Есть и другие способы: техника мышечной релаксации; техники переключения: посчитать вокруг себя, например, предметы одного цвета, — порекомендовала она.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил NEWS.ru, что борьба за власть, деньги и распределение обязанностей в условиях замкнутого пространства могут привести к напряженности в коллективе и дракам на рабочем месте.

По его словам, в любой группе, вынужденной длительное время находиться вместе, неизбежно возникают трения, которые перерастают в открытые столкновения. Он отметил, что в женских коллективах такие явления, как сплетни, скандалы и дружба против кого-то, являются нормой.