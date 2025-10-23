Психиатр назвал нормой драки на работе Психиатр Шуров: борьба за власть может привести к дракам на рабочем месте

Борьба за власть, деньги и распределение обязанностей в условиях замкнутого пространства могут привести к напряженности в коллективе и дракам на рабочем месте, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, в любой группе, вынужденной длительное время находиться вместе, неизбежно возникают трения, которые перерастают в открытые столкновения.

В замкнутых коллективах часто возникает сильное внутреннее напряжение и личная неприязнь. Есть официальная иерархия и неофициальная, со своими лидерами. В женских коллективах норма — это сплетни, скандалы и дружба против кого-то. Мужские коллективы, например, состоящие из военных, полярников и космонавтов, тоже собачатся. Есть понятие «психологический отбор», чтобы люди друг друга не калечили. Это нормально, люди делят власть, деньги, работу, чтобы поменьше трудиться, — пояснил Шуров.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Новое Марфино» на севере Москвы произошла драка между рабочими, которые не поделили фанерные ограждения вокруг деревьев. Корнем проблемы стало отсутствие утвержденной документации для проведения работ по демонтажу. Местные жители сообщают, что это уже не первая стычка на территории комплекса.