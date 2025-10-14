В столичном ЖК рабочие подрались из-за фанеры

В жилом комплексе «Новое Марфино» на севере Москвы произошла драка между рабочими, которые не поделили фанерные ограждения вокруг деревьев, сообщает Telegram-канал Readovka. Корнем проблемы стало отсутствие утвержденной документации для проведения работ по демонтажу.

Местные жители сообщают, что это уже не первая стычка на территории комплекса. В прошлом месяце около 30 рабочих уже конфликтовали, но предметом спора тогда стала траншея.

Ранее житель Москвы вызвал скорую помощь из-за недомогания. Фельдшеры попытались забрать его из дома в машину и отвезти в больницу, он впал в буйство. С громкими криками мужчина начал выкидывать из скорой снаряжение и документы. Врачам пришлось ретироваться и дождаться приезда полиции, которая задержала дебошира.

Перед этим неадекватный водитель такси в Иваново отгрыз пассажирке ногти. Таксист отказался везти девушку до указанного адреса, она поставила ему одну звезду за поездку и написала негативный отзыв. В салоне такси завязалась драка, в результате которой мужчина оставил девушку без двух ногтей.