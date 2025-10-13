Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 13:25

В Москве пациент разгромил машину скорой помощи

Мужчина разгромил машину скорой помощи на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент разгромил машину скорой на юге Москвы, которая приехала к нему на вызов, сообщает Telegram-канал «112». В понедельник врачи скорой помощи с 29-й подстанции прибыли на вызов и забрали пациента в больницу для оказания ему помощи, но тот начал громить машину.

С криками пациент начал выкидывать из скорой снаряжение и документы. Врачам пришлось ретироваться и дождаться приезда полиции, которая задержала дебошира.

Ранее водитель такси в Иваново отгрыз пассажирке ногти из-за плохого отзыва на поездку. По данным источника, мужчина отказался везти девушку до указанного адреса. В результате пассажирка поставила ему одну звезду и написала негативный отзыв. Таксист попробовал отнять у девушки телефон, завязалась драка, в ходе которой мужчина выгрыз пассажирке два ногтя с розовым маникюром.

До этого жительница Подмосковья сгорела заживо в своей квартире после того, как ее подожгла неадекватная соседка. Очевидцы утверждают, что поджогу предшествовал конфликт: поджигательница искала свою собаку и решила, что ее украла погибшая.

Москва
скорая помощь
драки
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Опытный поисковик оценил шансы найти исчезнувшую семью Усольцевых
По каким принципам причисляют к лику святых: в прошлом и в современности
Стресс ухудшил состояние пятилетней дочери Блиновской
Воробьев раскрыл, сколько снегоуборочных машин закупят в Подмосковье
НАТО дали инструкции по российским самолетам
Зарезавший девушку и ее соседку подросток из Приангарья страдал паранойей
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.