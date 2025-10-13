В Москве пациент разгромил машину скорой помощи

Пациент разгромил машину скорой на юге Москвы, которая приехала к нему на вызов, сообщает Telegram-канал «112». В понедельник врачи скорой помощи с 29-й подстанции прибыли на вызов и забрали пациента в больницу для оказания ему помощи, но тот начал громить машину.

С криками пациент начал выкидывать из скорой снаряжение и документы. Врачам пришлось ретироваться и дождаться приезда полиции, которая задержала дебошира.

Ранее водитель такси в Иваново отгрыз пассажирке ногти из-за плохого отзыва на поездку. По данным источника, мужчина отказался везти девушку до указанного адреса. В результате пассажирка поставила ему одну звезду и написала негативный отзыв. Таксист попробовал отнять у девушки телефон, завязалась драка, в ходе которой мужчина выгрыз пассажирке два ногтя с розовым маникюром.

До этого жительница Подмосковья сгорела заживо в своей квартире после того, как ее подожгла неадекватная соседка. Очевидцы утверждают, что поджогу предшествовал конфликт: поджигательница искала свою собаку и решила, что ее украла погибшая.